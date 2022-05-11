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В Харьковской области оккупанты не выпускают людей на территорию, подконтрольную Украине

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В Харьковской области оккупанты не выпускают людей на территорию, подконтрольную Украине

Фото: Associated Press

Жители многих населенных пунктов области остаются без электроэнергии и воды, однако на территорию подконтрольную Украине их не выпускают.

Россияне пытаются подавлять мобильные сети, чтобы жители области не могли передавать информацию о перемещении войск РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области, с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск, оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи", — говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители многих населённых пунктов остаются без электроэнергии и воды. Несмотря на это, выезд на подконтрольную Украине территорию российские оккупанты  запрещают.

Напомним, в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении. Враг не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и сосредоточил все усилия на Рубежном.

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