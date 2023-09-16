В Харьковской области оккупанты обстреляли авто с людьми – есть жертвы (фото)

В Харьковской области российские военные 16 сентября обстреляли гражданский автомобиль – погибли два человека.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Атака произошла на дороге вблизи села Стрелеча. Предварительно, оккупанты стреляли из ПТКР. На сегодня известно о двух погибших – мужчине и женщине. Также получил ранение 73-летний гражданский мужчина.

Поврежден оккупантами автомобиль на Харьковщине. / Фото: Офис генерального прокурора

Кроме того, сегодня около 11:00 российские захватчики обстреляли из артиллерии село Петропавловка Купянского района. В результате обстрела получил ранения гражданский мужчина, а также был поврежден автомобиль.

На месте работают прокуроры, следователи полиции и взрывотехники.

Напомним, 16 сентября оккупанты ударили по Харькову "Искандерами" – на месте удара образовалась семиметровая воронка.

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