В Харьковской области оккупанты обстреляли авто с людьми – есть жертвы (фото)

Россияне обстреляли автомобиль в Харьковской области.
В Харьковской области российские военные 16 сентября обстреляли гражданский автомобиль – погибли два человека.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Атака произошла на дороге вблизи села Стрелеча. Предварительно, оккупанты стреляли из ПТКР. На сегодня известно о двух погибших – мужчине и женщине. Также получил ранение 73-летний гражданский мужчина.
Кроме того, сегодня около 11:00 российские захватчики обстреляли из артиллерии село Петропавловка Купянского района. В результате обстрела получил ранения гражданский мужчина, а также был поврежден автомобиль.
На месте работают прокуроры, следователи полиции и взрывотехники.
Напомним, 16 сентября оккупанты ударили по Харькову "Искандерами" – на месте удара образовалась семиметровая воронка.
Читайте также: