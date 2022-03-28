В Харьковской области оккупанты обстреляли авто с семьей: не выжил никто

В Харьковской области оккупанты обстреляли авто с семьей: не выжил никто

В прокуратуре возбудили уголовное дело.

Оккупанты обстреляли на дороге автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и 3-летний ребенок. Все они погибли.

Как сообщает прокуратура, между Шевеловкой и Гусаровкой российские военнослужащие обстреляли машину Honda, в которой находилась семья.

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Дело расследуют по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Также в Изюмском районе российские военные обстреляли село Оскол, в результате чего погибли семь человек. Среди них были 7-летний мальчик и 16-летний парень, сообщает областная прокуратура. Пятеро человек, в том числе 4-летний ребенок, ранены.

Напомним, в Сумской области оккупанты убили двух пенсионеров в собственном дворе.

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