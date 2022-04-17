В Харьковской области оккупанты обстреляли авто, в котором находился ребенок: есть жертвы

Местные хотели эвакуироваться.
Российские военные в Изюмском районе обстреляли два автомобиля во время эвакуации. В одной из машин находился ребенок и пятеро взрослых.
Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.
"Мать и бабушка ребенка были ранены. Маму доставили в Сахновщинскую центральную районную больницу, бабушка, к сожалению, от полученных ранений умерла. Безграничный гнев на захватчиков и бесконечная боль за украинцев... Они за все будут отвечать. За каждую каплю нашей крови и наших слез", — написал Болвинов.
Напомним, с 15 марта город Изюм полностью заблокирован со всех сторон российскими оккупационными войсками. Гуманитарных коридоров, чтобы вывезти изюмчан, оккупанты украинской стороне не дают. Эвакуировать часть людей удалось в середине марта.
Накануне стало известно, что захватчики были депортированы в РФ более 50 жителей города Изюм.
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