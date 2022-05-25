В Харьковской области оккупанты пять часов подряд обстреливали населенный пункт: есть погибшие

Российские оккупанты с территории РФ обстреляли село в Харьковской области. Били по населенному пункту в течение пяти часов.
В результате чего погиб прятавшийся в погребе мужчина.
Об этом со ссылкой на главу громады Виктора Коваленко, пишет “Суспільне”.
Как стало известно, 53-летний мужчина погиб при обстреле поселка Уды Золочевской громады. Оккупанты непрерывно обстреливали населенный пункт в течение пяти часов.
Во время обстрелов мужчина прятался в погребе. В какой-то момент вражеский снаряд попал в его дом, в результате чего начался пожар. Мужчина отравился угарным газом, потому что из-за разрушения не смог самостоятельно выбраться из погреба.
Глава общины также добавил, что из-за постоянных обстрелов из Удов уже выехали около 90% жителей. В поселке остается не более 150 человек.
Напомните, что с начала войны зарегистрировано около 20 тысяч военных преступлений.
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