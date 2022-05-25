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В Харьковской области оккупанты пять часов подряд обстреливали населенный пункт: есть погибшие

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В Харьковской области оккупанты пять часов подряд обстреливали населенный пункт: есть погибшие

Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты с территории РФ обстреляли село в Харьковской области. Били по населенному пункту в течение пяти часов.

В результате чего погиб прятавшийся в погребе мужчина.

Об этом со ссылкой на главу громады Виктора Коваленко, пишет “Суспільне”.

Как стало известно, 53-летний мужчина погиб при обстреле поселка Уды Золочевской громады. Оккупанты непрерывно обстреливали населенный пункт в течение пяти часов.

Во время обстрелов мужчина прятался в погребе. В какой-то момент вражеский снаряд попал в его дом, в результате чего начался пожар. Мужчина отравился угарным газом, потому что из-за разрушения не смог самостоятельно выбраться из погреба.

Глава общины также добавил, что из-за постоянных обстрелов из Удов уже выехали около 90% жителей. В поселке остается не более 150 человек.

Напомните, что с начала войны зарегистрировано около 20 тысяч военных преступлений.

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