В Харьковской области оккупанты пытались пойти в наступление: ВСУ "накрыли" технику россиян и показали видео

В Харьковской области ВСУ отразили атаку российских оккупантов.
Захватчики с большим количеством техники пытались прорвать украинские позиции, однако оккупантов "встретили" и уничтожили вражеское вооружение.
Об этом сообщает 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины.
"На просторах Харьковщины аэроразведкой зафиксировано выдвижение значительного количества вражеской техники и личного состава с целью наступления на наши позиции. В результате удачной корректировки огня с воздуха техника решистов уничтожена. Прорыв остановлен! 62-й дивизион 45 ОАБ — мы работаем для вас", — говорится в сообщении.
Напомним, кроме международных партнеров Украине систематически оружие предоставляет Россия, которая бросает свою технику, получая "на орехи" от украинских военных.
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