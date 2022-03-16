В Харьковской области оккупанты расстреляли мужчину и украли его автомобиль

В Харьковской области оккупанты расстреляли мужчину и украли его автомобиль

Мужчина скончался на месте.

В пгт Чкаловское (Харьковская область) российские военные убили 30-летнего мужчину и угнали его машину.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Военнослужащие ВС РФ зашли в гараж 30-летнего местного жителя. Увидев мужчину, один из российских военных произвел в него выстрел из автоматического оружия. Мужчина скончался на месте.

После этого оккупанты забрали у умершего телефон, деньги, завладели его автомобилем Volkswagen и скрылись.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар по автоколонне с беженцами, направлявшейся из Мариуполя в Запорожье. К счастью, погибших нет. Пока известно о 5 раненых, из них один ребенок — в тяжелом состоянии.

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