В Харьковской области оккупанты сняли свои преступления на украденный телефон

В селе Циркуны Харьковской области российские военные заселились в дом местной жительницы, украли ее телефон и снимали на него свои преступления.

Записи появились в облачном хранилище и полиции удалось идентифицировать оккупантов.

Об этом сообщил руководитель Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Россияне сломали двери в доме, похитили технику и одежду, включая нижнее белье. И, конечно, украли стиральную машину. Свои преступления оккупанты снимали на мобильный телефон, но облачное хранилище не отключили.

В Google-хранилище владелицы начали появляться фото и видео неизвестных мужчин в военной форме, которые пьянствовали и развлекались в ее доме. Женщина, которая в то время находилась за границей, обратилась в полицию.

По словам руководителя Харьковской полиции, больше всего российских оккупантов удивила бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри.

"Большинство этих рашистов уже установлено. Интересно то, что они родом из крупных городов — Москва, Курск, Нижний Новгород. То есть, они должны были раньше видеть бутылки с алкоголем и стиральные машинки", — написал Болвинов.

Ранее стало известно, что Россия продолжает удивлять отношение к своим военнослужащим. Так, несколько из них получили выговор, что испортили авто, когда на нем взорвались.

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