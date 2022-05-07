В Харьковской области оккупанты уничтожили музей Григория Сковороды, возле которого он похоронен

Еще одна уничтоженная оккупантами культурная достопримечательность — этой ночью российская ракета прямым попаданием разрушила Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области.
35-летний сын директора музея получил ранения, спасатели вытащили его из-под завалов, сейчас мужчина в больнице, говорится в ТСН.
Снаряд влетел под крышу здания — в результате вспыхнул пожар. По словам главы Золочевской общины Виктора Коваленко, огонь охватил все здание.
Это достопримечательность XVIII века – имение, в котором на протяжении последних лет своей жизни жил Григорий Сковорода. Возле него украинский философ и писатель был похоронен.
Напомним, что украинские войска перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях и сообщают об освобождении пяти населенных пунктов Харьковщины.
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