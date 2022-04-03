В Харьковской области оккупанты устроили апокалипсис: в разрушенных домах люди могут быть похоронены заживо

В Харьковской области оккупанты устроили апокалипсис: в разрушенных домах люди могут быть похоронены заживо

В Изюме и пригороде заблокировано от 15 до 20 тысяч человек, нуждающихся в немедленной гуманитарной помощи.

Оккупанты с 6 марта сутки за сутки начали бомбить Харьковскую область с самолетов, ракетами, из артиллерии, из минометов. Российские захватчики беспорядочно уничтожали все.

Об этом заместитель городского главы Изюма Харьковской области Владимир Мацокин рассказал в интервью Укринформу.

По словам Мацокина, в результате российских обстрелов уничтожено около 80% жилой застройки, "складывались" целые подъезды".

"С 6 марта началась сокрушительная бомбардировка с самолетов, ракетами, из артиллерии, из минометов. И это происходило сутки за сутки. Это носило абсолютно варварский и хаотический характер. Непонятно, какая там могла быть военная логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой" войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, который я упоминал, центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина", — рассказал он.

Заммэра говорит, что под руинами одного из домов могут находиться люди. Окончательной информации, по его словам, нет, а российские оккупанты никого не допустят к зданию.

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"Есть большая вероятность, что люди там (в подвалах, под завалами) были похоронены живьем. Очень хочется ошибаться. Окончательной информации нет, но россияне и не допустят туда никого. Это преступления против человечности, нарушения всех гуманитарных правил, которые вообще существуют в мире", – сказал Мацокин.

Кроме того, власти города уточняют, что в Изюме и пригороде заблокировано от 15 до 20 тысяч человек, нуждающихся в немедленной гуманитарной помощи. Российские оккупанты блокируют город и не дают открыть гуманитарные коридоры с начала марта.

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