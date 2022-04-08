В Харьковской области оккупанты замучили ребенка и фельдшера

Это преступление оккупанты пытались скрыть.
Следователи обнаружили новые жертвы российских военных в освобожденном селе Гусаровка в Изюмском районе Харьковской области. Среди них – ребенок и местный фельдшер.
Об этом сообщило Главное управление полиции Харьковщины.
В подвале одного из частных домов следователи обнаружили три истерзанных и замученных тела.
"Личности погибших устанавливаются. По данным следствия, при осмотре тел обнаружены следы длительного издевательства и пытки. Люди были сожжены живьем. Среди замученных есть один ребенок. Установлено, что на территории двора долгое время находилась комендатура военных Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Возле сельскохозяйственного общества в Гусаровке нашли убитого фельдшера больницы с пулевым ранением и синяками на теле и лице.
"Руки мужчины были связаны за спиной. В области грудной клетки мужчины обнаружено шаровое ранение. Его тоже пытали военнослужащие Российской Федерации", — отмечает полиция.
В деревне, по словам жителей, есть без вести пропавшие.
Напомним, российские солдаты в Николаевской области рыскали в домах мирных людей, отбирая оружие и мобильные телефоны, а также потребовали сдать всех "нацистов" по соседству, называя их "бандеровцами".
Читайте также:
- Жертв больше, чем в Буче: как люди переживали террор россиян в Бородянке и как выглядит поселок после зверств оккупантов (фото, видео)
- "Ирина стала символом Бучи, ее убийство должно быть услышано": история женщины, фото которой узнает весь мир
- В Николаеве российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал