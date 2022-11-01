В Харьковской области открыто 12 уголовных производств в отношении педагогов-коллаборантов

Случаи образовательного колаборанства зафиксированы в таких городах и селах: Изюм, Купянск, Балаклея, Боровая, Волчанск, Хотимля, Яковенково, Грушевка, Бабенково, Большой Бурлук, Малый Бурлук.
В Харьковской области открыто 12 уголовных производств в отношении педагогов, которые согласились на сотрудничество с "администрациями" врага.
Об этом сообщил начальник Следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.
"Россияне и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм. Так внедряли "русский мир". Всего сейчас открыто 12 дел", — проинформировал Болвинов.
Начальник Следственного управления отметил, что случаи образовательного колаборанства зафиксированы в таких городах и селах: Изюм, Купянск, Балаклея, Боровая, Волчанск, Хотимля, Яковенково, Грушевка, Бабенково, Большой Бурлук, Малый Бурлук.
"Некоторые из этих коллаборантов успели скрыться из области вместе с оккупантами, но некоторые остались — и уже получают подозрения, потому что следователи начали работать с первых дней оккупации", — добавил Болвинов.
Напомним, российские оккупанты завезли в временно оккупированные районы Украины своих учителей. Их захватчики заселяют в дома украинцев, отдавая гражданам России чужое имущество.
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