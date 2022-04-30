В Харьковской области "перевозчики" предлагают "эвакуацию": оплата заранее на карту

В Боровской громаде Харьковской области мошенники предлагают населению эвакуацию за деньги с временно оккупированной территории, в то же время реальные перевозчики исключают такую возможность.

В Харьковской области "перевозчики" предлагают услугу по эвакуации населения с оккупированных территорий. За свою услугу они просят оплату наперед на банковскую карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский поселковый совет в Facebook.

"В последнее время появляются сообщения от "перевозчиков", которые предлагают услугу эвакуации населения с оккупированных территорий. За свою услугу они просят оплату заранее на банковскую карту. Такие предложения имеют все признаки мошенничества. Вместе с тем, реальные перевозчики из г. Купянск считают эвакуацию из оккупированной Боровской громады на территории, подконтрольные украинским властям, невозможной", — объясняют в сообщении.

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В поселковом совете призывали жителей быть осторожными, критически оценивать ситуацию и не переводить деньги незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенничества.

"Относительно опыта эвакуации с других оккупированных территорий, сообщают, что на вражеских блок-постах российские военные проводят тщательный осмотр вещей и людей, которые эвакуируются. Мужчин раздевают по пояс и проверяют наличие следов использования оружия и татуировок. Женщин обыскивают. Изучают содержимое телефонов, после чего их могут отобрать", – предупредили в сообщении.

Напомним, что в Киеве разоблачили молодого человека, который путем обмана завладел деньгами граждан. Нарушитель организовал транспортные перевозки, однако фактически такую услугу не оказывал. Он обещал гражданам, что будет осуществлять перевозку за 2 500 гривен, однако после пересчета денег за поездку мужчина не выходил на связь. Злоумышленник обманул более 10 человек, из одного потенциального пассажира получал от 2 500 до 5000 гривен.

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