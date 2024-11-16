В Харьковской области под обстрел попала "скорая": в ОВА рассказали детали

К счастью, бригада не пострадала.
В Золочевском громаде Харьковской области под минометный обстрел попала бригада экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Бригада и автомобиль не пострадали", – отметил Синегубов.
За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись также другие населенные пункты области. В Большом Бурлуке частично разрушено здание местного лицея и суда, выбиты окна в трех многоквартирных домах и повреждена больница и поселковый совет. В Изюме обстрелы повредили складские помещения предприятия, а также фасады, окна и двери частных домов.
Напомним, в Киеве вражеский дрон упал на многоэтажку.
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