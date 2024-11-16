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В Харьковской области под обстрел попала "скорая": в ОВА рассказали детали

В Харьковской области под обстрел попала "скорая": в ОВА рассказали детали

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг российские фейки / Фото: Олег Синєгубов

К счастью, бригада не пострадала.

В Золочевском громаде Харьковской области под минометный обстрел попала бригада экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Бригада и автомобиль не пострадали", – отметил Синегубов.

За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись также другие населенные пункты области. В Большом Бурлуке частично разрушено здание местного лицея и суда, выбиты окна в трех многоквартирных домах и повреждена больница и поселковый совет. В Изюме обстрелы повредили складские помещения предприятия, а также фасады, окна и двери частных домов.

Напомним, в Киеве вражеский дрон упал на многоэтажку.

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