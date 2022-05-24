В Харьковской области под вражеский обстрел попал спасатель, тушивший пожар

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов ранен спасатель.

Во время ликвидации пожара, вспыхнувшего из-за обстрела, произошел повторный обстрел, в результате чего спасатель и получил травму.

Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook.

"23 мая во время боевой работы по тушению пожара, произошедшего в результате вражеских обстрелов, в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады пострадал пожарный — спасатель 27-й Государственной пожарно-спасательной части", — говорится в сообщении.

Отмечается, что горели сразу три частных жилых дома. Во время ликвидации огня произошел повторный обстрел, в результате чего спасатель получил травму. Сейчас он находится на лечении в госпитале, угрозы его жизни нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 90-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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