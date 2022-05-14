В Харьковской области полицейская сопровождала технику оккупантов на служебной машине

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в государственной измене полицейской из временно оккупированного Купянска из-за сотрудничества с оккупантами.
Подозреваемая – заместитель начальника Купянского районного отдела полиции, имеет звание подполковника.
Об этом идет речь в сообщении прокуратуры.
По данным следствия, полицейская организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава ВС РФ по Купянску в сопровождении служебных автомобилей отдела полиции, а также сопровождала главную колонну военной техники оккупантов.
В тексте подозрения полицейской говорится, что 27 февраля, когда российские военные приблизились к Купянску, подозреваемая уехала на переговоры с представителями оккупантов.Пполицейская рассказала коллегам, как военная техника РФ будет двигаться в Купянск, и агитировала к сотрудничеству с оккупантами других полицейских.
Также, по данным следствия, приказала правоохранителям сопроводить технику РФ не только в Купянск, но и в Кившаровку и Купянско-Узловое.
Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее стало известно, что в Херсонской области прокуратура открыла уголовное производство о коллаборационной деятельности жителя Скадовска. А в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.
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