В Харьковской области попыталась прорваться российская ДРГ: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

В то же время ВСУ продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. В частности, Силы обороны не допустили проникновения российской ДРГ в Харьковскую область.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Атаки по Украине

В течение 7 мая российские войска нанесли 1 ракетный и 47 авиационных ударов, совершили 97 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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В ночь на 8 мая захватчики в очередной раз атаковали Украину, нанеся массированный ракетный удар. В результате есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Подробная информация уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес авиаудары по населенным пунктам Дворичанское, Синьковка Харьковской области; Новый, Дружба, Часов Яр, Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Водяное, Урожайное, Константиновка, Парасковеевка Донецкой области; Камышеваха Запорожской области; Червоный Маяк, Ивановка, Днепровское Херсонской области.

Из артиллерии оккупанты ударили по более чем 120 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях российские войска сохраняют присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления. Также захватчики наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы. Отмечается, что Силы обороны Украины не допустили проникновения вражеской ДРГ в районе населенного пункта Пальна Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении были отражены три атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении ВСУ отразили 17 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские бойцы отразили 27 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Там россияне при поддержке авиации 11 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении захватчики 6 раз атаковали позиции украинских войск в районе Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг дальше пытается выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки оккупанты совершили 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск.

В то же время ВСУ продолжают активными действиями наносить врагу потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии боевого столкновения. В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления, складу ГСМ и 5 районам сосредоточения личного состава врага.

К слову, накануне офицер 59 ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что наступление российских войск на Авдеевском направлении приостановлено. Нет такой активности врага, когда он массированно продвигался.

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