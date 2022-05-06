В Харьковской области после обстрела гражданской колонны исчезла 13-летняя девочка

Раненых везли в Чугуевскую больницу, но девочки там нет.

В Харьковской области после обстрела гражданской колонны исчезла 13-летняя девочка

Об этом в Facebook сообщила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

Попова рассказала, что 4 мая колонна Волчанск-Харьков попала под обстрел между Верхним и Старым Салтовым.

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Чиновница уточнила, что с девочкой в машине была ее мама Екатерина Раецкая и 6-месячная сестра.

"Мама с сестрой в больнице Волчанская. Мама тяжело ранена. София пропала", — пишет она.

В то же время, Попова отметила, что раненых везли в Чугуевскую больницу, но девочки там нет.

Фото: facebook.com/popova.natali

Чиновница рассказала, что девочку зовут София и у нее на шее может быть кулон с именем.

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