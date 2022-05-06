Раненых везли в Чугуевскую больницу, но девочки там нет.
В Харьковской области после обстрела гражданской колонны исчезла 13-летняя девочка
Об этом в Facebook сообщила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.
Попова рассказала, что 4 мая колонна Волчанск-Харьков попала под обстрел между Верхним и Старым Салтовым.
Чиновница уточнила, что с девочкой в машине была ее мама Екатерина Раецкая и 6-месячная сестра.
"Мама с сестрой в больнице Волчанская. Мама тяжело ранена. София пропала", — пишет она.
В то же время, Попова отметила, что раненых везли в Чугуевскую больницу, но девочки там нет.
Чиновница рассказала, что девочку зовут София и у нее на шее может быть кулон с именем.
Напомним, оккупанты проводят воздушную разведку и наступают на Довгенькое.
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