В Харьковской области продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных врагом — Генштаб

Из соображений безопасности украинских военнослужащих официальная информация будет предоставлена позже.
Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 10 сентября.
"Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и на Южно-Бугском направлении", — говорится в сводке.
В Генштабе отметили, что из соображений безопасности украинских военнослужащих официальная информация будет предоставлена позже.
Напомним, Вооруженные силы уверенно развивают контрнаступление на Харьковском направлении и освобождают населенные пункты от оккупантов. По состоянию на 10 сентября украинские военные вошли в город Изюм Харьковской области.
Читайте также: