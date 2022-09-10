В Харьковской области продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных врагом — Генштаб

Из соображений безопасности украинских военнослужащих официальная информация будет предоставлена позже.

Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 10 сентября.

"Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и на Южно-Бугском направлении", — говорится в сводке.

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В Генштабе отметили, что из соображений безопасности украинских военнослужащих официальная информация будет предоставлена позже.

Напомним, Вооруженные силы уверенно развивают контрнаступление на Харьковском направлении и освобождают населенные пункты от оккупантов. По состоянию на 10 сентября украинские военные вошли в город Изюм Харьковской области.

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