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В Харьковской области исчезла связь с водителями, которые перевозили гуманитарную помощь — Верещук

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В Харьковской области исчезла связь с водителями, которые перевозили гуманитарную помощь — Верещук

Доставить гуманитарную помощь удалось только в поселок Рогань.

При доставке гуманитарной помощи в Волчанск Харьковской области исчезла  связь с пятью водителями и одним водителем.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Из города Харьков удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань. Однако была сорвана доставка помощи в поселок Малая Рогань. Мы получили информацию от наших разведывательных о запланированной провокации со стороны оккупационных войск. Они планировали захватить гуманитарную колонну. К сожалению, не удалось предупредить такие планы оккупационных войск для колонны с гуманитарной помощью для города Волчанск ", – сказала Верещук.

По ее словам, исчезла связь с шестью людьми: пятью водителями и одним водителем скорой помощи. Министр сообщила, что речь идет о таких людях:

  • водитель скорой помощи – Артем Васильевич Кашраков;
  • врач – Артем Александрович Бурда;
  • водитель – Владислав Юрьевич Гончаренко;
  • водитель – Павел Викторович Позин;
  • водитель – Павел Александрович Корнейко;

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