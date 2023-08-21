В Харьковской области пьяный мужчина забросил сестре за воротник боевую гранату

Во время обыска у мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще одну противопехотную гранату.

В селе Лебяже Красноградского района Харьковской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта забросил приведенную в боевую готовность гранату "РГД-5" за воротничок своей сестре.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

К счастью, женщина успела достать и отбросить боеприпас к детонации на безопасное расстояние.

"Сообщение о взрыве в селе Лебяже Красноградского района поступило в правоохранительные органы 19 августа около 20:00. При выезде на место происшествия полицейские задержали 40-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

По данным полиции, во время обыска по месту жительства у подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще один снаряженный корпус боевой ручной противопехотной гранаты "Ф-1".

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, РФ создает еще одну армию на оккупированном юге.

Читайте также: