В Харьковской области пятеро российских оккупантов попали в плен ВСУ: фото

Задержанные украинскими бойцами захватчики рассказывают о больших потерях и плохом обеспечении российской армии.

Бойцы Вооруженных сил Украины пленили пятерых российских военнослужащих, которые теперь дают свидетельства о преступлениях своих командиров.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

По его словам, задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы.

"Оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни", — сообщил Синегубов.

Сообщение сопровождается фотографией российских военных, попавших в плен ВСУ.

“У россиян есть выбор: либо сдаться в плен, либо уехать по “200-му маршруту”, — заметил председатель Харьковской ОВА.

Напомним, в течение суток 27 апреля в Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка.

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