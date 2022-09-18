В Харьковской области россияне из танка расстреляли авто с гражданскими: есть жертвы

За прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали Харьковский, Чугуевский районы, зафиксировали обстрелы Купянского и Изюмского районов. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов в Купянске поврежден 5-этажный жилой дом. Кроме того, в пограничном селе Стрелече Харьковского района накануне, 17 сентября, оккупанты попали из танка по гражданскому авто. В результате погибли две женщины.

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Также около 1:00 ночи кафиры обстреляли территорию Чугуевской громады. Возник пожар на нежилом комплексе сооружений, информация о пострадавших уточняется.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки от обстрелов оккупантов погибла 11-летняя девочка в Чугуеве. В Купянском районе госпитализированы с ранениями 5 гражданских, в Харьковском – 3 раненых, в том числе мужчина 91 года рождения. Еще 2 пострадавших в Изюмском районе, 1 – в Чугуевском.

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"На линии столкновения наши защитники продолжают уничтожать врага. Стали известны некоторые потери оккупантов во время бегства из Харьковщины. Так, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота россии потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники", — сообщил Синегубов.

Глава ОВА дожал, что 64-я отдельная мотострелковая бригада РФ потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях.

Напомним, аналитик рассказал, как Путин просчитался и надеется на истощение Украины в войне.

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