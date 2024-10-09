В Харьковской области россияне строят подземные тоннели: детали от ВСУ

оккупанты применяют тактику "подземных кротов".
Оккупационные войска Российской Федерации применяют в Волчанске Харьковской области тактику "подземных кротов". Они создают туннели между подвалами для скрытых перемещений.
Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.
Такую же тактику российские военные использовали в Авдеевке Донецкой области. Кроме того, некоторые россияне призывают ввести в состав штурмовых подразделений РФ людей, занимающихся строительством подземных коммуникаций.
"Я не могу сказать о массовости этого явления в Волчанске. Но, тем не менее, есть локации, где противник пытается перемещаться между домами, создавая небольшие подземные тоннели от подвала к подвалу. От того, что там осталось", — подчеркнул Саранцев.
Военные РФ также используют для перемещения другие подземные коммуникации. Украинские бойцы наносят мощные удары, когда обнаруживают их.
Как сообщалось, в Харьковской области армия РФ использует подземные логистические маршруты для приближения к украинским позициям. Такую же тактику враг использовал на Авдеевском направлении.
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