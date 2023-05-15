В Харьковской области россияне убили двух человек: Синегубов рассказал о новых обстрелах

Россияне также ранили еще одного мужчину, он в больнице.
Российские террористы в понедельник, 15 мая, обстреляли поселок Дворична Харьковской области. На месте трагедии погибли два человека — мужчина и женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовый поселок Дворична Купянского района.
"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В результате обстрела погибли 2 человека. 65-летние женщина и мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь", – написал председатель ОВА.
Напомним, 12 мая армия РФ обстреляла ферму в с. Чернещина Изюмского района Харьковской области. На месте трагедии погиб 30-летний мужчина.
Ранее Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области возможна принудительная эвакуация из двух населенных пунктов, постоянно обстреливаемых оккупантами.
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