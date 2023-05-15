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В Харьковской области россияне убили двух человек: Синегубов рассказал о новых обстрелах

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
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В Харьковской области россияне убили двух человек: Синегубов рассказал о новых обстрелах

В Харьковской области при обстреле погибли мужчина и женщина. / Фото: pixabay.com

Россияне также ранили еще одного мужчину, он в больнице.

Российские террористы в понедельник, 15 мая, обстреляли поселок Дворична Харьковской области. На месте трагедии погибли два человека — мужчина и женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовый поселок Дворична Купянского района.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В результате обстрела погибли 2 человека. 65-летние женщина и мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь", – написал председатель ОВА.

Напомним, 12 мая армия РФ обстреляла ферму в с. Чернещина Изюмского района Харьковской области. На месте трагедии погиб 30-летний мужчина.

Ранее Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области возможна принудительная эвакуация из двух населенных пунктов, постоянно обстреливаемых оккупантами.

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Дата публикации
Просмотры
208
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