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В Харьковской области россияне убили энергетика и ранили еще четырех: подробности трагедии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Харьковской области россияне убили энергетика и ранили еще четырех: подробности трагедии

В Харьковской области россияне обстреляли энергетиков. / Фото: Associated Press

Один из энергетиков погиб на месте происшествия.

В Харьковской области в четверг, 27 апреля, россияне обстреляли энергетиков, ремонтировавших линии электропередач.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Трагедия произошла в с. Токаровка Харьковского района. Там работники "Харьковоблэнерго" восстанавливали поврежденные линии электропередач. Тогда русские террористы начали обстреливать энергетиков.

"К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — сообщил Олег Синегубов.

Напомним, захватчики, вечером, 22 апреля, обстреляли город Харьков.

Также неизвестные в Харькове во время масштабных обстрелов устроили диверсию, взорвав заправку.

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Дата публикации
Просмотры
701
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