В Харьковской области россияне убили энергетика и ранили еще четырех: подробности трагедии

Один из энергетиков погиб на месте происшествия.
В Харьковской области в четверг, 27 апреля, россияне обстреляли энергетиков, ремонтировавших линии электропередач.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Трагедия произошла в с. Токаровка Харьковского района. Там работники "Харьковоблэнерго" восстанавливали поврежденные линии электропередач. Тогда русские террористы начали обстреливать энергетиков.
"К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — сообщил Олег Синегубов.
Напомним, захватчики, вечером, 22 апреля, обстреляли город Харьков.
Также неизвестные в Харькове во время масштабных обстрелов устроили диверсию, взорвав заправку.
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