В Харьковской области российские оккупанты уничтожают исторический мемориал Второй мировой войны

В результате обстрелов врага разрушены не только исторические памятники, но и телевизионная башня.

В Изюме Харьковской области российские оккупанты уничтожают исторический мемориал Второй мировой войны, установленный на горе Кремянец.

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник отдела молодежи и спорта горсовета Максим Стрельник.

“В результате обстрелов врага разрушены не только исторические памятники, но и наша телевизионная башня. Рашисты хуже фашистов. Не забудем. Не простим. После нашей Победы мы восстановим все наши памятники на Кремянке и обязательно отстроим новую телебашню, которая будет подсвечиваться желто-голубыми цветами”, — рассказал Максим Стрельник.

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