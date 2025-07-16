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В Харьковской области российский дрон попал в автомобиль скорой, есть раненые (фото)
В результате удара пострадали двое медиков 53 и 59 лет.
На Харьковщине утром 16 июля российские войска ударили ударным дроном по автомобилю экстренной медицинской помощи. Вражеский FPV-дрон попал в «скорую» на одной из переправ в Купянском районе около 09:00.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области на странице в Facebook.
В результате атаки пострадали двое медицинских работников в возрасте 53 и 59 лет. Они получили травмы, однако от госпитализации отказались.
На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Полиция задокументировала факт обстрела и повреждения автомобиля.
Следователи уже открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — «нарушение законов и обычаев войны».
Напомним, ранее мы писали о том, что во время волонтерской поездки на Донбасс мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис и заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш оказались в эпицентре вражеского обстрела. Эгилс Хелманис был ранен.