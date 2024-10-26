В Харьковской области российский снаряд попал в дом: есть жертвы

Сегодня, 26 октября, россияне обстреляли село Радьково Чугуевского района. Снаряд попал в частный жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшего 65-летнего мужчины. Еще один местный житель испытал острую реакцию на стресс.

Также, по данным ОВА, сегодня в 10:40 армия РФ нанесла удар по Загрызовому Изюмскому району. В результате попаданий разрушен частный жилой дом.

Напомним, войска РФ вечером 25 октября и ночью и утром 26 октября массированно атаковали Киевскую область и столицу дронами-камикадзе. По последним данным, двое погибших – это девочка и женщина.

Российская армия в ночь на субботу, 26 октября, применила против нашей страны 98 воздушных целей. Защитникам украинского неба удалось сбить 44 беспилотника над Винницкой, Сумской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областями.