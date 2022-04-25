В Харьковской области сбили очередной самолет российских оккупантов

В Харьковской области украинские военные сбили самолет российских оккупантов.

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".

Также это подтвердил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"На Харьковщине сбили очередной российский самолет. По предварительным данным, Противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34", — написал он.

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ утром 25 апреля сообщил, что за два месяца широкомасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 181 самолет, 154 вертолета и почти 22 тысячи военных.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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