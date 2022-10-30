В Харьковской области сбили российский вертолет, атаковавший Украину

В Харьковской области в воскресенье, 30 октября, ВСУ сбили российский ударный вертолет, летевший атаковать Украину.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Российский вертолет был сбит ориентировочно в 16:00. Он летел, чтобы обстреливать Украину и убивать украинцев. Пока тип российского вертолета устанавливается.

"30 октября в Харьковской области около 16.00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" сбит российский ударный вертолет (тип устанавливается)", — говорится в сообщении.

Потери российских оккупантов и вертолеты РФ с украинскими моторами

По состоянию на 30 октября ВСУ ликвидировали 71 200 оккупантов. Также ВСУ сбили 274 самолета и 252 вертолета РФ.

Только 24 октября на Херсонском направлении украинские защитники уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52. Впоследствии оказалось, что вертолеты, которыми РФ убивает украинцев, могут иметь украинские моторы.

Так, СБУ в октябре задержала президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в сотрудничестве с Россией. Даже во время войны "Мотор Сич" могла поставлять детали к вертолетам, которыми оккупанты регулярно обстреливают украинцев. Это в телефонном разговоре с россиянами признал и сам Богуслаев.

После скандального задержания Шевченковский районный суд Киева отправил 83-летнего Богуслаева под арест на 60 суток.

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