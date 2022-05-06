В Харьковской области СБУ взяла в плен группу снайперов РФ, обстреливавших позиции ВСУ

СБУ ежедневно проводит спецоперации во всех регионах, чтобы оградить Украину и ее граждан от влияния России.
С начала широкомасштабной войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысячи коллаборантов. В частности, в Харьковской области во время спецоперации СБУ были взяты в плен 11 российских снайперов, обстреливавших украинские позиции.
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Кроме того, по данным СБУ, в Хмельницкой области военная контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.
В Житомирской области задержан агент спецслужб РФ. Злоумышленник собирал разведданные по количеству и боеготовности самолетов ВСУ.
В Сумской области разоблачен председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат. Они сотрудничали с государством-агрессором.
На Киевщине задержаны еще два коллаборанта, которые способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района.
"Спецслужба делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех виновных", — подчеркнули в СБУ.
Напомним, ранее в Киевской области разоблачили мужчину и женщину, которые сотрудничали с оккупантами.
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