В Харьковской области СБУ взяла в плен группу снайперов РФ, обстреливавших позиции ВСУ

В Харьковской области СБУ взяла в плен группу снайперов РФ, обстреливавших позиции ВСУ

СБУ ежедневно проводит спецоперации во всех регионах, чтобы оградить Украину и ее граждан от влияния России.

С начала широкомасштабной войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысячи коллаборантов. В частности, в Харьковской области во время спецоперации СБУ были взяты в плен 11 российских снайперов, обстреливавших украинские позиции.

Об этом Также читайте "Обязательно попадут в тюрьму": Данилов рассказал, что ждет коллаборантов в Украине пресс-служба Службы безопасности Украины.

Кроме того, по данным СБУ, в Хмельницкой области военная контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.

В Житомирской области задержан агент спецслужб РФ. Злоумышленник собирал разведданные по количеству и боеготовности самолетов ВСУ.

В Сумской области разоблачен председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат. Они сотрудничали с государством-агрессором.

На Киевщине задержаны еще два коллаборанта, которые способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района.