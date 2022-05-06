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В Харьковской области СБУ взяла в плен группу снайперов РФ, обстреливавших позиции ВСУ

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СБУ ежедневно проводит спецоперации во всех регионах, чтобы оградить Украину и ее граждан от влияния России.

С начала широкомасштабной войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысячи коллаборантов. В частности, в Харьковской области во время спецоперации СБУ были взяты в плен 11 российских снайперов, обстреливавших украинские позиции.

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У Житомирській області затримано агента спецслужб РФ. Зловмисник збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків ЗСУ. У Сумській області викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата. Вони співпрацювали з державою-агресоркою. На Київщині затримано ще двох колаборантів, які сприяли "розквартируванню" агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району. "Спецслужба робить усе можливе, щоб притягнути до відповідальності усіх винних осіб", - наголосили в СБУ. Нагадаємо, раніше у Київській області викрили чоловіка та жінку, які співпрацювали з окупантами. Читайте також: У Слов'янську 17-річний зрадник здавав окупантам місця дислокації ЗСУ: його затримали У Луганській області знайшли мертвим зрадника, який співпрацював з окупантами СБУ затримала в 6 областях України російських агентів: де саме діяли колаборанти Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber." rel="follow" target="_blank">сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Кроме того, по данным СБУ, в Хмельницкой области военная контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.

В Житомирской области задержан агент спецслужб РФ. Злоумышленник собирал разведданные по количеству и боеготовности самолетов ВСУ.

В Сумской области разоблачен председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат. Они сотрудничали с государством-агрессором.

На Киевщине задержаны еще два коллаборанта, которые способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района.

"Спецслужба делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех виновных", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили мужчину и женщину, которые сотрудничали с оккупантами.

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