В Харьковской области Силы обороны Украины освободили 4 села от оккупантов

В Харьковской области Силы обороны Украины освободили 4 села от оккупантов

Силы обороны Украины освободили 4 села в Харьковской области от россиян.

С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и для усиления своих войск, враг дополнительно переместил на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области уволены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили о перемещении белорусских войск. На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Проходило перемещение военной техники вооруженных сил Беларуси в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений, которые привлекаются к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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