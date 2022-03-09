В Харьковской области состоялось сражение между пограничниками и диверсантами: враг разбит

Раненый оккупант взят в плен.

В ночь на 9 марта в Харьковской области состоялся бой между военными Государственной пограничной службы и российскими диверсионно-разведывательными группами.

Об этом сообщил глава Харьковской военной государственной администрации Олег Синегубов.

Враг совершил нападение на блокпост в селе Андреевна Балаклейского района. В результате боя вражеские диверсанты были полностью разгромлены.

По словам Синегубова, личный состав диверсионной группы начал убегать. “Бросили посреди поля своего раненого боевого товарища. Его наши украинские военные-пограничники пленили”, — говорится в сообщении главы ОВА.

Кстати, город Харьков полностью находится под обороной Вооруженных сил Украины. Враг не совершает активных наступательных действий, сообщают в ОВА. Однако продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраине города.

ТСН.ua

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