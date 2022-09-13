В Харьковской области трое мужчин взорвались на вражеском боеприпасе

Трое жителей села Макарово Харьковской области взорвались на вражеском боеприпасе.

Об этом сообщает Золочевский поселковый совет.

По информации поселкового совета, в результате подрыва на вражеском взрывном устройстве трагически погибли жители села Макарово.

"Безжалостная война унесла жизни еще трех наших земляков", — говорится в заявлении.

Еще два дня назад российские оккупанты покинули это село. Все дороги, ведущие из него в сторону Золочева заминированы, спасатели работают над их расчисткой.

Ранее в Генштабе рассказали о ситуации на освобожденных территориях.

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