В Харьковской области трое мужчин взорвались на вражеском боеприпасе

Все трое жителей деоккупированного села Макарово погибли.
Трое жителей села Макарово Харьковской области взорвались на вражеском боеприпасе.
Об этом сообщает Золочевский поселковый совет.
По информации поселкового совета, в результате подрыва на вражеском взрывном устройстве трагически погибли жители села Макарово.
"Безжалостная война унесла жизни еще трех наших земляков", — говорится в заявлении.
Еще два дня назад российские оккупанты покинули это село. Все дороги, ведущие из него в сторону Золочева заминированы, спасатели работают над их расчисткой.
Ранее в Генштабе рассказали о ситуации на освобожденных территориях.
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