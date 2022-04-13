В Харьковской области украинские защитники сбили два российских самолета, которые летели убивать украинцев

ВСУ смело охраняют Харьковщину.
В Харьковской области украинские защитники в среду, 13 апреля, сбили два российских самолета.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные Силы Украины, которые круглосуточно обороняющие Харьковскую область", — подчеркнул глава Харьковской ОВА.
Напомним, в Херсонской области в селе Правдино оккупанты расстреляли 7 человек.
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