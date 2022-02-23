В Харьковской области усилили безопасность из-за агрессии РФ

В регионе увеличено количество нарядов в районах и патрулирование.

В Харьковской области работают над усилением мер безопасности из-за агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

Об этом во время совещания в обладминистрации сообщил начальник областного управления СБУ Роман Дудин, пишет "Суспільне".

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"На сегодняшний день штаб АТЦ (Антитеррористического центра) работает слаженно. Фактически каждый день появляются новые бригады. Если еще на прошлом совещании у нас было только три бригады, то сегодня их семь. Не обошли вниманием присутствие здесь третьего полка специального назначения, который проводил высадку в Изюме, Купянске и других городах. Очень сильно усилилась составляющая противовоздушной обороны", — сказал Дудин.

"На сегодняшний день фактически полностью сформировано военное руководство, сделаны все необходимые меры, в том числе минирование потенциальных подходов, комплекс всех мероприятий, которые военные должны предпринять. Отдельно в городе работают группы специального назначения военной разведки. На сегодняшний день сформированы два пояса обороны Харькова только из военных и тот штаб, те 17 тысяч, о которых говорил, остаются на город Харьков для наведения порядка", — сказал начальник областного управления СБУ.

По словам представителя Нацполиции Вячеслава Давиденко, находившиеся в отпусках работники возвращены на работу, увеличено количество нарядов в районах и патрулирование.

" Усилили охрану объектов энергообеспечения. Наряды полиции приближены к объектам критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Силами полиции организована охрана культовых сооружений, помещений консульств и других представительств иностранных государств с целью предотвращения провокаций", — добавил Давыденко.

Россия заявляет претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины | Новости мира

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и подписал соответствующий указ. 22 февраля решение Путина поддержала Госдума России.

В МИД РФ заявили, что Россия признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, контролируемых сейчас подконтрольными России боевиками.

Согласно указу о признании "Л/ДНР", Путин поручил Министерству обороны "обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по обеспечению мира" в ОРДЛО до подписания с ними "договоров о дружбе и сотрудничестве", то есть фактически ввести российские войска на оккупированный Донбасс. Технику в Донецке зафиксировали уже во время выступления Путина.

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