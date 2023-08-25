В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия: что известно

Участники межведомственного совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, способствующими или осуществляющими мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

В Харьковской области ужесточают мобилизационные средства.

Об этом рассказал заместитель начальника Харьковской ОВ Роман Семенуха во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации.

В частности, участники межведомственного совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, способствующими или осуществляющими мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

"В рабочей встрече приняли участие твои начальники Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, представители территориальных управлений СБУ, ГБР, Национальной полиции, районных ТЦК, а также председатели районных военных администраций и общин региона", — говорится в сообщении.

По словам Семенухи, Харьковская областная военная администрация ужесточает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий.

"Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам», – сказал Роман Семенуха. Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администрации и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мер", – сказал он.

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