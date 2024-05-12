В Харьковской области увеличилось как "серая зона", так и количество населенных пунктов, где ведутся бои

Российская армия продолжает давить и продвигаться в глубь Харьковской области. По состоянию на 12 мая увеличилась так называемая "серая зона", а также количество населенных пунктов, где идут активные боевые действия.

Об этом сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона днем 12 мая.

"Враг продолжает свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. У нас действительно увеличилась "серая зона", увеличилось количество населенных пунктов, на территориях которых ведутся активные боевые действия", — сказал Олег Синегубов.

Олег Синегубов сообщил, что ВСУ пытаются противостоять и удерживать свои позиции.

"Существенных успехов по этим территориям нет, однако ситуация действительно довольно тяжелая, но полностью контролируемая нашими войсками", — сказал глава ОВА.

Как отметил Синегубов, сейчас основная задача – стабилизировать линию фронта.

Напомним, в ГУР заявили, что заранее знали о планах кафиров начать наступление в Харьковской области, поэтому он не стал неожиданностью.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне активно атакуют подразделения ВСУ по нескольким направлениям с целью продвижения вглубь Харьковской области.

РФ во время наступления продвигается на Харьковщины, а ВСУ опрокидывают дополнительные подразделения, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин 12 мая. По его словам, в приграничных населенных пунктах продолжаются оборонные операции.

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