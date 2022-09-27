В Харьковской области во время обстрела погиб водитель скорой, который шел на работу: в ОВАЕ рассказали о сутки

За прошедшие сутки армия РФ массированно обстреливала населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов в Харьковской области.

В результате вражеских атак на Харьковскую область повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и магазины. В течение суток ранениями от вражеских обстрелов госпитализированы пять человек. Все они жители Купянского района.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Купянске в результате обстрелов горели церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. В Волчанске горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината. В Харьковском районе горел дачный дом.

Утром 27 сентября в Двухлетней во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи. Муж просто шел на работу, — подчеркнул председатель ОВА.

Накануне, 26 сентября, в Первомайском россияне ракетой ударили по жилым домам, хозяйственным постройкам, горели автомобили. На месте обнаружили обломки "Искандера". Россияне унесли жизни 15-летнего ребенка. По данным Управления ГСЧС под завалами обнаружили семеро погибших людей.

Кроме того, продолжается разминирование территории Харьковщины. За прошедшие сутки пиротехники обезвредили 906 взрывоопасных предметов.

Напомним, в ночь на 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам : ориентировочно в 01:04 и 04:02. По предварительной информации, из "Торнадо-С" россияне ударили по разным районам города.

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