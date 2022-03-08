В Харьковской области во время вражеского артобстрела снаряд попал в частный дом: погибла россиянка

В Харьковской области во время вражеского артобстрела снаряд попал в частный дом: погибла россиянка

Также в результате попадания снаряда в многоэтажку по улице Краснодарской загорелись 27 квартир.

В Харьковской области следователи полиции продолжают документировать последствия вражеских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 8 марта.

В Харьковской области следственные полиции продолжают документировать последствия вражеских обстрелов / Департамент коммуникации Нацполиции Украины

"Следователи тщательно проводят осмотры на местах событий, выясняют масштабы нанесенных разрушений и собирают вещественные доказательства. В результате обстрелов российских оккупантов погибает и получает тяжелые ранения мирное население", — говорится в сообщении.

В Харьковской области следственные полиции продолжают документировать последствия вражеских обстрелов / Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Так, во время вражеского артобстрела в городе Чугуеве снаряд попал в один из частных домов. В результате погибла гражданка российской федерации, с 2012 года проживавшая на территории нашего государства.

В результате попадания снаряда в многоэтажку по улице Краснодарской загорелись 27 квартир со 2 по 9 этаж. 3 и 4 этажи обрушились. Погибших нет, телесные повреждения получили три гражданских лица, в том числе ребенок. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В Харьковской области следственные полиции продолжают документировать последствия вражеских обстрелов / Департамент коммуникации Нацполиции Украины

"Полиция Харьковщины продолжает работать 24/7. Вместе к Победе!", — резюмировали правоохранители.

Тем временем, генералу РФ, родившемуся в Чугуеве и отдававшему приказы бомбить Харьковщину, объявлено о подозрении.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua