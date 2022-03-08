В Харьковской области во время вражеского авиаудара снаряд попал в жилой дом: среди погибших есть ребенок

Российские оккупанты снова обстреляли дома мирных жителей.
В Харьковской области во время вражеского авиаудара снаряд попал в жилой дом.
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале ГСЧС Украины.
Отмечается, что в результате вражеского обстрела погибли два человека. Среди них был ребенок 2015 года рождения.
"В 19:05 в селе на Харьковщине во время авиаудара произошло попадание снаряда в жилой дом, в результате чего погибли 2 человека (из них 1 ребенок 2015 г.р.)", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что спасатели достали из-под завалов одного человека.
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