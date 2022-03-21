В Харьковской области водителям запретили использовать видеорегистраторы

Запрещается фиксировать блокпосты, укрепления и объекты критической инфраструктуры.

Власти Харьковской области запретили водителям использовать видеорегистраторы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram. Соответствующее распоряжение о запрете во время движения авто- и мототранспорта использовать фото- и видеофиксацию блокпостов, укреплений, объектов критической инфраструктуры и прочего он подписал 21 марта.

"Не подыгрывайте врагу и сделайте все, чтобы не допустить разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны Украины. Просим всех жителей Харьковщины придерживаться этого требования. Это необходимо для нашей общей победы!" – говорится в сообщении.

Напомним, на днях пользоваться видеорегистраторами запретили в Киевской области. Меры предприняты, чтобы не допустить утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск.

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