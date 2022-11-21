В Харьковской области военные ликвидировали минный "коридор", который оставили оккупанты (фото)

Во время проведения фильтрационных мероприятий в населенных пунктах Шопино, Токаревка и Гоптовка Харьковской области гвардейцы и военная контрразведка путем разведывательного опроса местного населения выявили минный "коридор", а именно мины — МОН-90, МОН-50, Фугасы и ОЗМ-72.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Военные утверждают, что если бы минный коридор сработал – под огневое поражение попало гражданское население. Поэтому военнослужащими было принято решение без помощи других утилизировать мины.

Фото: Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии Украины

"Мы делали разведку местности — искали где раньше были склады или размещение личного состава противника, пообщались с местным населением, выяснили, где дислоцировались оккупанты, после передвижения по населенному пункту нашли мину МОН-90 установленную противником на дистанционном взрывнике. Мины шли цепью, оккупанты сделали коридор для прохождения наших сил и в случае входа в населенный пункт, они взорвали бы личный состав и технику. Также мы нашли Фугас и разминировали его для дальнейшего применения в наших интересах", — отметил нацгвардеец Вадим.

Разминированные мины нацгвардейцы забирают с собой, чтобы затем поставить их на границе и использовать для минирования приграничной территории перед своими позициями, чтобы устранить возможный прорыв или наступление противника.

Заминированные территории Украины

Российские захватчики заминировали множество квадратных километров территорий Украины. Убегая от ВСУ из населенных пунктов оккупанты минуруют дома, школы, админздания, поля и даже дороги. В связи с этим еженедельно появляется информация о пострадавших и жертвах в результате взрыва на минах.

Так, в Бериславском районе Херсонской области на мине подорвался автомобиль – погибли люди.

Президент Владимир Зеленский также предупредил, что на Херсонщине оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Недавно в Харьковской области на минах взорвались энергетики и еще три мирных жителя.

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