В Харьковской области военные оттесняют врага к границе, захватывают и уничтожают его технику

В Харьковской области военные оттесняют врага к границе, захватывают и уничтожают его технику

За последние несколько дней в Харьковской области украинская армия уже освободила с десяток населенных пунктов, до границы с Россией здесь осталось несколько километров.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину для сотен тысяч харьковчан название городка Циркуны превратилось в синоним смертельной угрозы, говорится в ТСН.

Именно здесь базировались российские танки, пушки и системы залпового огня, которые превратили в ад их жизнь. Из Циркунов оккупанты прямой наводкой избивали по многоэтажкам в северной части миллионного мегаполиса.

Но так продолжалось, пока украинские военные не перешли в контрнаступление и отвергли оккупантов из Циркунов. «Это наступление, потому что, как ни как, за два дня взяли двадцатипятикилометровую зону», — говорит боец Валерий Краснян.

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Харьков сразу вздохнул с облегчением. Российская артиллерия теперь не дотягивается до спальных окраин.

В одном из домов оккупанты устроили опорный пункт. Как только украинская армия перешла в контрнаступление, россияне отсюда бежали так быстро, что не успели даже обуть сапоги. Там, где жили оккупанты, всюду грязь и беспорядок. Везде пробитые танками стены, размозженные автомобили и немало оргтехники, на которое положили глаз российские мародеры. Они убежали, но коварно заменяли все, что возможно и даже украденное имущество, которое собирались вывезти, но не успели.

Здесь, в Циркунах, на схожей растяжке накануне погибли две женщины. В поселке работают саперы, а украинская армия двигается на север.

Огромную русскую колонну, пытавшуюся прорваться в город, ценой своей жизни, героически остановили украинские воины. Встречный бой и ни один из россиян не прорвался в город. Но это не совсем военная колонна, а полицейская – «Росгвардия». Планировали стрелять в мирных. «Смотрите, это резиновая пуля 12 калибра. Это пуля для разгона демонстраций или мирных манифестаций», – показывает военнослужащий Владимир Ярошенко.

Судя по маркировке боеприпасов, росгвардейцев пригнали сюда из одного из самых депрессивных регионов России. «Управление федеральной службы Национальной гвардии по Удмртской республике». Удмурти, я извиняюсь, что вы здесь делаете?», — говорит Ярошенко.

Продвигаясь в сторону границы, украинские войска на днях сбили несколько вертолетов, в частности «Ка-52» и «Ми-28». Но захватили немало трофейной техники. «В рабочем состоянии, работает безупречно, заводится так же безупречно», – показывают новый танк бойцы.

Не успела российская орда откатиться от Харькова, как город стал оживать. В течение суток здесь обещают возобновить работу городского транспорта. Город-герой побеждает войну и верит в свое восстановление.

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