В Харьковской области военные пилоты сбросили конфеты девочке, которая постоянно им махала: видео

На Купянском направлении Харьковщины пилоты вертолета Вооруженных Сил сбросили конфеты девочке, которая постоянно махала им, когда те пролетали мимо.

Об этом рассказал командир вертолета 16-й отдельной бригады армейской авиации Артем в эфире телемарафона.

По словам военного, в любой момент дня и ночи, когда они летели на боевое задание, девочка выбегала из дома во двор и махала им.

"У нас был случай, когда мы работали на Купянском направлении, во время полетов в район боевых действий нас постоянно встречала девочка, которая в любое время суток выходила, махала нам, это было очень приятно", – говорит Артем.

В период праздников во время очередного полета военные упаковали девочке сладкий подарок и сбросили ей его с вертолета.

Этот момент пилоты сняли на видео. На нем видно, как девочка выбегает из разбитого дома, махает украинским пилотам и бежит к пакету, который скинули бойцы.

На Харьковщине военные пилоты сбросили конфеты девочке, которая постоянно им махала

Напомним, ранее мы показали видео, как оператор дрона вытащил собрата из плена врага. Спасение завершилось успехом.

Читайте также: