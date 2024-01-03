В Харьковской области военные пилоты сбросили конфеты девочке, которая постоянно им махала: видео

Девочка в Харьковской области махала пилотам ВСУ и получила сладкий подарок.
На Купянском направлении Харьковщины пилоты вертолета Вооруженных Сил сбросили конфеты девочке, которая постоянно махала им, когда те пролетали мимо.
Об этом рассказал командир вертолета 16-й отдельной бригады армейской авиации Артем в эфире телемарафона.
По словам военного, в любой момент дня и ночи, когда они летели на боевое задание, девочка выбегала из дома во двор и махала им.
"У нас был случай, когда мы работали на Купянском направлении, во время полетов в район боевых действий нас постоянно встречала девочка, которая в любое время суток выходила, махала нам, это было очень приятно", – говорит Артем.
В период праздников во время очередного полета военные упаковали девочке сладкий подарок и сбросили ей его с вертолета.
Этот момент пилоты сняли на видео. На нем видно, как девочка выбегает из разбитого дома, махает украинским пилотам и бежит к пакету, который скинули бойцы.
Напомним, ранее мы показали видео, как оператор дрона вытащил собрата из плена врага. Спасение завершилось успехом.
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