В Харьковской области военные приближаются к пункту, который откроет путь к деоккупации Луганщины

Военные приближаются к границам области, а это открывает путь на Кременную — населенный пункт, который является стратегическии на пути к деоккупации Луганщины, говорится в ТСН.

Уже украинский Лиман стал тыловым для Вооруженных сил, войска двинулись дальше, и сейчас идет бой за контроль над трассой на Кременную, которая откроет дорогу к пока еще оккупированному Сватово.

Вооруженные силы оттесняют врага от административных границ Харьковщины. Лиман для них был ключевым городом – базой ударных группировок. Следы российского присутствия здесь не только в руинах, в которые превратили оккупанты этот небольшой городок, но и в пакетах, в которых брошенные в местной больнице тела российских солдат.

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Украинские войска продвигаются все дальше, освобождая село за селом. И над еще одним населенным пунктом взвился украинский флаг. Пока штурмовые войска пошли дальше, пехота закрепилась, саперы пошли по зданиям и крыльцам, потому что среди груды хлама, которую оставили после себя оккупанты, могут скрываться неприятные сюрпризы.

Среди мусора военные обнаружили документы оккупанта, жившего в захваченном доме. Вместе с другими оккупантами он ворвался в дом ночью, хозяина выгнали, а затем закрыли в погребе.

Окрестности Лимана освобождала новосозданная бригада Вооруженных сил. На фронте всего несколько месяцев, но уже с победой. Мотивация и боевой дух на максимуме, говорят солдаты, потому что отнимают у врага свое.

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