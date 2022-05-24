В Харьковской области военные РФ застрелили мирного жителя во дворе и убили мужчину в авто из танка

В Харьковской области военные РФ застрелили мирного жителя во дворе и убили мужчину в авто из танка

В Харьковской области продолжают документировать преступления русских солдат.

23 мая 2022 года в рамках досудебного расследования проведен дополнительный осмотр с. Малая Рогань и с. Ольховка Харьковской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Харьковская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 5 марта 2022 года во время оккупации с. Малая Рогань военные РФ выстрелили из огнестрельного оружия в местного жителя, который находился у себя во дворе, в результате чего мужчина погиб. В окружную прокуратуру обратился родственник погибшего и сообщил, что тело мужчины похоронено во дворе их дома.

15 марта 2022 года при въезде в с. Ольховка Харьковского района россияне из танка обстреляли автомобиль, в результате чего на месте погиб мужчина. Родители, пронеся 15 км тело погибшего, похоронили его на огороде у дома.

Отмечается, что после эксгумации тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, СБУ обнародовала фото 8 оккупантов, которые убивали людей на Киевщине, в том числе семью старосты Мотыжина.

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