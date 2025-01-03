В Харьковской области враг накапливает и восстанавливает утраченную технику — военный

Россиянам тяжело и неудобно держать позиции в этом направлении.

В Харьковской области армия РФ накапливает и пытается восстановить утраченную технику.

Об этом Виктор Петрович, военнослужащий 77 бригады ВСУ, сказал в эфире "КИЕВ24".

По его данным, сейчас у россиян на Харьковщине неудобная линия фронта для оборонных действий, поскольку враг находится на легко простреливающемся выступе и куда трудно заводить артиллерию.

"Пока вопрос в том, насколько у них большие резервы и захотят ли они их снова бросить на это направление, ведь сейчас у них для заморозки линии фронта и для оборонных действий неудобная ситуация", — уточнил военный.

По данным Генштаба, на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. В частности, на Харьковском направлении россияне дважды пытались штурмовать позиции украинских войск в районе Волчанска.

Кроме того, за минувшие сутки армия РФ потеряла на войне в Украине около 1080 военных.

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