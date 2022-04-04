В Харьковской области враг не прекращает обстрелы: для спасения эвакуируют целые города

От сегодняшних обстрелов пострадали уже более 30 человек.

Гатят из артиллерии, минометов и танков – рашисты непрерывно терроризируют Харьков. В воскресенье обстреляли Слободской район города. Есть пострадавшие и погибшие. Среди них – дети в крайне тяжелом состоянии. Целятся оккупанты в жилые районы – по гражданским. Сейчас встал вопрос об эвакуации населения. Трудная ситуация и в области, так как постоянно идут ожесточенные бои.

Об этом рассказал глава Харьковской военной администрации ТСН Олег Синегубов.

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Враг продолжает наносить удары по Харькову. Только во время последнего обстрела умерло 7 человек, еще 34 - в больнице, среди них трое детей. Больше всего сегодня обстреляли Слободской район - там полностью уничтожили троллейбусное депо и повредили с десяток домов. Обстрел застал мирных жителей прямо посреди улиц. Медики забирали раненых у подъездов и магазинов.

«Обычно страдает Алексеевка, это северная Салтовка, она почти разрушена, Пятихатки», – рассказывает он.

Синегубов добавляет, что сейчас уже стоит вопрос об эвакуации этих людей.

Во время последнего обстрела в Харькове погибли 7 человек, еще 34 - в больнице

Самой тяжелой и горячей точкой остается город Изюм. «Был сбит бомбардировщик Су-34, пилот взят в плен. Там в этом районе мы эвакуировали один из населенных пунктов – это Барвенково. Мы эвакуировали около 5 тысяч человек. Сейчас начинаем эвакуировать следующий населенный пункт — город Лозовая. Это довольно большой город с населением около 70 тысяч человек. Прогнозируем, что этот город может попасть под огонь врага», — добавляет глава Харьковской военной администрации.

В Харьковщину доставили гуманитарную помощь. «Сегодня мы получили важный груз из Польши. 600 тонн продуктов питания, 35 контейнеров», – добавил он.

В Харьковской области ситуация остается напряженной

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